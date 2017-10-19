Адвокат Януковича не смог встретиться с подзащитным в России

MIGnews.com.ua

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько заявил, что ему не удалось встретиться с подзащитным в России, пишет РБК-Украина .

"Защитник в случае невозможности конфиденциальной встречи может предоставить соответствующий документ. Мною было принято решение о проведении встречи с Януковичем. Мною осуществлялись попытки свидания. Однако согласовать позицию не удалось. Прошу приобщить данное заявление и диск с видеозаписью моего пребывания в Ростове. Прилагаю адвокатские запросы в Ростовский областной суд", - заявил адвокат на заседании Оболонского суда.

При этом он потребовал возместить ему расходы на поездку.

"Прошу возместить расходы на поездку в Ростов", - отметил правозащитник.