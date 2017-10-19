Президент Европарламента: Европа не признает независимость Каталонии

MIGnews.com.ua

Ни одна страна Европы не признает независимость Каталонии. Такое заявление сделал президент Европейского парламента Антонио Таяни в интервью местной радиостанции, пишет РБК-Украина .

"Каталония является испанской проблемой, а не европейской проблемой. Европа выступает за диалог, но это - проблема Испании", - отметил Таяни.

При этом он подчеркнул, что выход из сложившейся ситуации нужно исках в испанском законодательстве и Конституции.

"Для каталонского правительства было бы хорошо не провозглашать независимость, потому что никто не заинтересован в независимости Каталонии, никто в Европе не признает независимость Каталонии", - отметил президент Европарламента.