Президент Европарламента: Европа не признает независимость Каталонии

Ни одна страна Европы не признает независимость Каталонии. Такое заявление сделал президент Европейского парламента Антонио Таяни в интервью местной радиостанции, пишет РБК-Украина.
"Каталония является испанской проблемой, а не европейской проблемой. Европа выступает за диалог, но это - проблема Испании", - отметил Таяни.
При этом он подчеркнул, что выход из сложившейся ситуации нужно исках в испанском законодательстве и Конституции.
"Для каталонского правительства было бы хорошо не провозглашать независимость, потому что никто не заинтересован в независимости Каталонии, никто в Европе не признает независимость Каталонии", - отметил президент Европарламента.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что в субботу, 21 октября, правительство инициирует статью 155 Конституции, предусматривающую ограничение самоуправления Каталонии.