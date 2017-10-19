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Порошенко считает важным шагом принятие медреформы
19.10.2017 14:41

Порошенко считает важным шагом принятие медреформы

Президент Украины Петр Порошенко считает важным шагом принятие медицинской реформы. Об этом глава украинского государства написал на своей странице в Facebook.

"Этот закон уже имеет финансовый ресурс. Государственный бюджет Украины на 2017 уже предусматривает выделение 4 миллиарда гривен на обновление сельской медицины. Требую, чтобы уже в этом году жители сел почувствовали реальные перемены к лучшему", - отметил Порошенко.

Также президент заверил, что больницу укомплектуют всем необходимым оборудованием и набором лекарств. Кроме того Порошенко подчеркнул, что после внедрения реформы сельские врачи получат стимулирующую оплату труда и достойные условия для жизни. И что помогать жителям села будут с помощью телемедицины и консультаций лучших специалистов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что принятие медицинской реформы не означает закрытие украинских больниц.

Теги материала: Петр Порошенко, реформа, медицина, больницы
Новости СМИ2
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