Порошенко считает важным шагом принятие медреформы

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко считает важным шагом принятие медицинской реформы. Об этом глава украинского государства написал на своей странице в Facebook.

"Этот закон уже имеет финансовый ресурс. Государственный бюджет Украины на 2017 уже предусматривает выделение 4 миллиарда гривен на обновление сельской медицины. Требую, чтобы уже в этом году жители сел почувствовали реальные перемены к лучшему", - отметил Порошенко.

Также президент заверил, что больницу укомплектуют всем необходимым оборудованием и набором лекарств. Кроме того Порошенко подчеркнул, что после внедрения реформы сельские врачи получат стимулирующую оплату труда и достойные условия для жизни. И что помогать жителям села будут с помощью телемедицины и консультаций лучших специалистов.