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Украина и Молдова согласовали план демаркации границы на 2018 год
19.10.2017 14:39

Украина и Молдова согласовали план демаркации границы на 2018 год

Украина и Молдова согласовали план демаркации границы на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Стоит отметить, что Украину на встрече представляла делегацию во главе с представителем Украины по вопросам договорно-правового оформления государственной границы Сергеем Бороденковым.

17-18 октября, в Кишиневе состоялось заседание Совместной украинско-молдавской демаркационной комиссии.

"Во исполнение поручений глав государств и правительств Украины и Республики Молдова активизировать процесс демаркации государственной границы между двумя странами, Совместная комиссия приняла план демаркации украинско-молдовской государственной границы на 2018 год, утвердила руководителей рабочих групп и согласовала алгоритм выполнения демаркационных работ", - проинформировали в МИДе.

Как сообщал MIGnews.com.ua, власти Молдовы не пустили в страну российскую и югоосетинской делегации, которые направлялась в Приднестровье. Военная делегация, в том числе российский генерал Александр Владимиров, ехала в оккупированный Россией Приднестровский район Молдовы.

Теги материала: Молдова, граница, Кишенев
Новости СМИ2
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