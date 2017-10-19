Украина и Молдова согласовали план демаркации границы на 2018 год

MIGnews.com.ua

Украина и Молдова согласовали план демаркации границы на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Стоит отметить, что Украину на встрече представляла делегацию во главе с представителем Украины по вопросам договорно-правового оформления государственной границы Сергеем Бороденковым.

17-18 октября, в Кишиневе состоялось заседание Совместной украинско-молдавской демаркационной комиссии.

"Во исполнение поручений глав государств и правительств Украины и Республики Молдова активизировать процесс демаркации государственной границы между двумя странами, Совместная комиссия приняла план демаркации украинско-молдовской государственной границы на 2018 год, утвердила руководителей рабочих групп и согласовала алгоритм выполнения демаркационных работ", - проинформировали в МИДе.