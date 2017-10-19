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Неприкосновенность депутатов: Рада направила законопроекты в Конституционный суд
19.10.2017 14:23

Неприкосновенность депутатов: Рада направила законопроекты в Конституционный суд

Верховная Рада Украины в четверг, 19 октября, поддержала решение о направлении проектов закона о снятии депутатской неприкосновенности на вывод Конституционного суда Украины.

За соответствующее решение проголосовали 336 и 328 нардепов при 226 минимально необходимых.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко предложил депутатам Верховной Рады Украины внести изменения в Конституцию Украины касательно отмены депутатской неприкосновенности.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий уверен, что все парламентские фракции поддерживают снятие депутатской неприкосновенности.

Фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт", которые входят в состав коалиции, и депутатская группа "Воля народа" не поддержали решение включить в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады 17 октября проект закона о снятии депутатской неприкосновенности.

Теги материала: Верховная Рада, депутатская неприкосновенность, голосование, Конституционный суд
Новости СМИ2
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