Неприкосновенность депутатов: Рада направила законопроекты в Конституционный суд

Верховная Рада Украины в четверг, 19 октября, поддержала решение о направлении проектов закона о снятии депутатской неприкосновенности на вывод Конституционного суда Украины.

За соответствующее решение проголосовали 336 и 328 нардепов при 226 минимально необходимых.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко предложил депутатам Верховной Рады Украины внести изменения в Конституцию Украины касательно отмены депутатской неприкосновенности .

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий уверен, что все парламентские фракции поддерживают снятие депутатской неприкосновенности .