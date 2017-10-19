Супрун прокомментировала принятие медреформы

MIGnews.com.ua

После принятия медицинской реформы не означает закрытие украинских больниц. Такое заявление сделала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в кулуарах Верховной Рады, пишет РБК-Украина .

"Не будут закрывать больницы. В законопроекте 6327 нигде не написано, что будут закрываться больницы. В Конституции написано, что больницы закрывать нельзя и мы придерживаемся Конституции", - заявила Супрун.

При этом она подчеркнула, что в соответствии с медреформой в Украине переквалифицируют больницы.

Помимо этого была отмечена потребность Украины в реабилитационных центрах и хосписах.