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Супрун прокомментировала принятие медреформы
19.10.2017 13:33

Супрун прокомментировала принятие медреформы

После принятия медицинской реформы не означает закрытие украинских больниц. Такое заявление сделала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в кулуарах Верховной Рады, пишет РБК-Украина.

"Не будут закрывать больницы. В законопроекте 6327 нигде не написано, что будут закрываться больницы. В Конституции написано, что больницы закрывать нельзя и мы придерживаемся Конституции", - заявила Супрун.

При этом она подчеркнула, что в соответствии с медреформой в Украине переквалифицируют больницы.

Помимо этого была отмечена потребность Украины в реабилитационных центрах и хосписах.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Верховная Рада в четверг, 19 октября, проголосовала во втором чтении и в целом за проект закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327).

Теги материала: Супрун, реформа, медицина, больницы
Новости СМИ2
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