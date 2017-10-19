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В ЕС готовы помочь Украине с созданием Антикоррупционного суда
19.10.2017 11:56

В ЕС готовы помочь Украине с созданием Антикоррупционного суда

Представитель ЕС в Украине Дэвид Стулик заявил о готовности Евросоюза поддержать создание Антикоррупционного суда, сообщает Громадське радио.

По словам евродипломата, ЕС может помочь украинской стороне найти компетентных специалистов в Украине, которые войдут в Антикоррупционный суд.

"Мы со своей стороны сказали, что ЕС через наших экспертов, через наших специалистов готовы приобщиться к отбору судей. Это не будут граждане ЕС, которые будут подаваться на позиции судей, но определенным образом мы можем помочь найти хороших украинских судей. А мы уверены, что есть много украинских судей, которые имеют все необходимые компетенции. Мы готовы помочь так же как мы это делали при отборе судей в Верховный суд", - заявил Стулик.

При этом он подчеркнул, что в ЕС солидарны с позицией Национального антикоррупционного бюро Украины - стране нужен независимый Антикоррупционный суд, которому будут доверять граждане.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 18 октября, несколько народных депутатов отправились на встречу к президенту Украины Петру Порошенко для обсуждения вопроса создания Антикоррупционного суда.

Теги материала: Евросоюз, Украина, суд, помощь, судья
Новости СМИ2
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