В ЕС готовы помочь Украине с созданием Антикоррупционного суда

MIGnews.com.ua

Представитель ЕС в Украине Дэвид Стулик заявил о готовности Евросоюза поддержать создание Антикоррупционного суда, сообщает Громадське радио .

По словам евродипломата, ЕС может помочь украинской стороне найти компетентных специалистов в Украине, которые войдут в Антикоррупционный суд.

"Мы со своей стороны сказали, что ЕС через наших экспертов, через наших специалистов готовы приобщиться к отбору судей. Это не будут граждане ЕС, которые будут подаваться на позиции судей, но определенным образом мы можем помочь найти хороших украинских судей. А мы уверены, что есть много украинских судей, которые имеют все необходимые компетенции. Мы готовы помочь так же как мы это делали при отборе судей в Верховный суд", - заявил Стулик.

При этом он подчеркнул, что в ЕС солидарны с позицией Национального антикоррупционного бюро Украины - стране нужен независимый Антикоррупционный суд, которому будут доверять граждане.