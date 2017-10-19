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Верховная Рада поддержала медицинскую реформу
19.10.2017 11:46

Верховная Рада поддержала медицинскую реформу

Верховная Рада в четверг, 19 октября, проголосовала во втором чтении и в целом за проект закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327).

Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.

Согласно документу, программа государственных гарантий будет определять перечень и объем медицинских услуг и лекарственных средств, оплату которых будет гарантировать государство за счет средств Государственного бюджета.

Также в медреформе предусмотрено, что программу будет разрабатывать Министерство здравоохранения по согласованию с Министерством финансов. Верховная Рада, в свою очередь, будет ее утверждать в составе закона о Государственном бюджете на соответствующий год.

Согласно принятому проекту закона, не менее 5% ВВП в Госбюджете нужно будет выделять на реализацию программ медицинских гарантий. Расходы на программу будут защищенными статьями расходов бюджета.

Как сообщал MIGnews.com.ua, послы cтран "Большой семерки" заявили о поддержке медицинской реформы в Украине и призвали Верховную Раду принять ее. 

 

Теги материала: Верховная Рада, реформа, медицина, голосование
Новости СМИ2
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