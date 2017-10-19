Верховная Рада поддержала медицинскую реформу

MIGnews.com.ua

Верховная Рада в четверг, 19 октября, проголосовала во втором чтении и в целом за проект закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327).

Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов.

Согласно документу, программа государственных гарантий будет определять перечень и объем медицинских услуг и лекарственных средств, оплату которых будет гарантировать государство за счет средств Государственного бюджета.

Также в медреформе предусмотрено, что программу будет разрабатывать Министерство здравоохранения по согласованию с Министерством финансов. Верховная Рада, в свою очередь, будет ее утверждать в составе закона о Государственном бюджете на соответствующий год.

Согласно принятому проекту закона, не менее 5% ВВП в Госбюджете нужно будет выделять на реализацию программ медицинских гарантий. Расходы на программу будут защищенными статьями расходов бюджета.