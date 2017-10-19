Чешские евродепутаты требуют от Земана извиниться перед Украиной

MIGnews.com.ua

Депутаты Европейского парламента от Чехии направили президенту Милошу Земану письмо, в котором потребовали от главы государства извиниться перед Украиной, сообщает Радио Свобода .

В документе отмечается, что чешский президент нанес своими словами стране большой вред, который подрывает авторитет международного права, поскольку Украина пострадала от российской агрессии.

"Эта агрессия, которая привела к противозаконному состоянию в Крыму, продолжается, поэтому является риском безопасности для нашей страны и всей Европы", - отмечается в документе.

Также евродипломаты признали факт захвата Крыма и заявили о том, что полуостров является неотъемлемой частью Украины.

По мнению авторов обращения, Земан не может свою ошибку объяснять "личными взглядами".

"Перед Советом Европы вы не выступали как частное лицо, а как глава государства. Если вы не способны выполнять роль президента и достойно представлять Чешскую Республику на международных собраниях, должны как минимум воздерживаться от любых высказываний, которые противоречат интересам нашей страны и наших союзников", - заявили европарламентарии.