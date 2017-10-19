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Послы G7 призывают Украину поддержать медицинскую реформу
19.10.2017 10:58

Послы G7 призывают Украину поддержать медицинскую реформу

Послы cтран "Большой семерки" заявили о поддержке медицинской реформы в Украине и призвали Верховную Раду принять ее. Об этом написал посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия в своем Twitter-аккаунте.

"Послы G7 выразили поддержку медицинской реформы, напоминая апрельское заявление с призывом к Совету одобрить законодательство", - отметил дипломат.

Напомним, в четверг, 19 октября, Верховная Рада Украины рассматривает медицинскую реформу. Накануне народные депутаты успели рассмотреть 788 поправок к медреформе из 893.

Как сообщал MIGnews.com.ua, председатель Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что проект закона о внесении изменений в сферу медицины, предложенный Кабинетом министров Украины, не является реформой.

Теги материала: Большая семерка, послы, реформа, медицина, Верховная Рада
Новости СМИ2
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