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Парубий считает, что Рада снимет депутатскую неприкосновенность
19.10.2017 10:41

Парубий считает, что Рада снимет депутатскую неприкосновенность

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий уверен, что все парламентские фракции поддерживают снятие депутатской неприкосновенности, пишет РБК-Украина.

"У нас будет два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности. Насколько мне известно, отмену депутатской неприкосновенности поддерживают БПП, "Народный фронт ". Вчера с трибуны заявил также и представитель "Оппозиционного блока", они поддержат", - заявил спикер украинского парламента.

По словам Парубия, также данное решение поддерживают некоторые внефракционные депутаты.

"Поэтому я убежден, что сегодня мы сможем дать не просто положительный результат, а очень высокий результат, близкий к 300 голосам", - отметил политик.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт", которые входят в состав коалиции, и депутатская группа "Воля народа" не поддержали решение включить в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады 17 октября проект закона о снятии депутатской неприкосновенности.

Теги материала: Верховная Рада, Андрей Парубий, фракции, депутатская неприкосновенность
Новости СМИ2
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