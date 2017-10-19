Парубий считает, что Рада снимет депутатскую неприкосновенность

MIGnews.com.ua

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий уверен, что все парламентские фракции поддерживают снятие депутатской неприкосновенности, пишет РБК-Украина .

"У нас будет два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности. Насколько мне известно, отмену депутатской неприкосновенности поддерживают БПП, "Народный фронт ". Вчера с трибуны заявил также и представитель "Оппозиционного блока", они поддержат", - заявил спикер украинского парламента.

По словам Парубия, также данное решение поддерживают некоторые внефракционные депутаты.

"Поэтому я убежден, что сегодня мы сможем дать не просто положительный результат, а очень высокий результат, близкий к 300 голосам", - отметил политик.