Парубий считает, что Рада снимет депутатскую неприкосновенность

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий уверен, что все парламентские фракции поддерживают снятие депутатской неприкосновенности, пишет РБК-Украина.
"У нас будет два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности. Насколько мне известно, отмену депутатской неприкосновенности поддерживают БПП, "Народный фронт ". Вчера с трибуны заявил также и представитель "Оппозиционного блока", они поддержат", - заявил спикер украинского парламента.
По словам Парубия, также данное решение поддерживают некоторые внефракционные депутаты.
"Поэтому я убежден, что сегодня мы сможем дать не просто положительный результат, а очень высокий результат, близкий к 300 голосам", - отметил политик.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт", которые входят в состав коалиции, и депутатская группа "Воля народа" не поддержали решение включить в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады 17 октября проект закона о снятии депутатской неприкосновенности.