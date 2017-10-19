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Верховная Рада 19.10.17. ТРАНСЛЯЦИЯ
19.10.2017 10:23

Верховная Рада 19.10.17. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж

В четверг, 19 октября, Рада рассмотрит включение в повестку дня президентского законопроекта "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины), а также депутатского законопроекта о снятии неприкосновенности.

Стоит отметить, что во втором чтении народные депутаты рассмотрят законопроект "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств". В первом чтении Рада рассмотрит законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения государственных финансовых гарантий оказания медицинских услуг и лекарственных средств", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления противодействия торговле людьми и защиты пострадавших".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 18 октября,  председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий выдвинул условие участникам митинга под Радой.

Теги материала: Верховная Рада, народные депутаты
Новости СМИ2
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