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NewsOne: Рабинович возвращается
19.10.2017 08:00

NewsOne: Рабинович возвращается

19 октября Вадим Рабинович возвращается в эфир телеканала NewsOne с программой «За життя».

Каждый четверг включайте NewsOne в 19:00 и смотрите программу «За життя» с Вадимом Рабиновичем.

Теперь 90 минут откровенной беседы с Вадимом Рабиновичем о жизни.

«Жизнь никогда не бывает одноцветной. Вот об этих полосах, о белых и черных, мы говорим и будем говорить с вами откровенно в нашей передаче «За життя» с Вадимом Рабиновичем», - выразил мнение политик.

Как всегда, интерактивный прямой эфир на NewsOne: звоните и отправляйте сообщения в студию, задавайте вопросы и оставляйте комментарии в социальных сетях, будьте активными в чате на Youtube-канале NewsOne.

Телефон студии NewsOne: 0 800 200 50 20

Прямой эфир и программу «За життя» можно всегда посмотреть в записи на YouTube-канале NewsOne:

Пресс-служба NewsOne

+38044220 28 70

pr@newsone.ua

 

Теги материала: Вадим Рабинович, За Життя
Новости СМИ2
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