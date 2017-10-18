Земан вновь высказался об аннексии Крыма

MIGnews.com.ua

Аннексия Крыма является незаконным, однако свершившимся фактом. Такое заявление сделал президент Чехии Милош Земан, сообщают РИА Новости .

"Порой меня критикуют за то, что я легитимизировал аннексию Крыма. Могу констатировать, что я в своих публичных выступлениях всегда называл эту аннексию противозаконной. В ПАСЕ я сказал только то, что не говорил никто из государственных деятелей, хотя это является правдой, что аннексия Крыма - это fait accompli, то есть свершившийся факт", - заявил глава чешского государства.

При этом он подчеркнул, свершившийся факт совсем не значит, что аннексия была легитимной.

"Пусть мне кто-нибудь скажет, я буду только рад - как вернуть Крым Украине? Когда мне кто-нибудь это скажет, я склонюсь перед ним, потому что это будет достойно Нобелевской премии", - отметил Земан.