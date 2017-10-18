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Земан вновь высказался об аннексии Крыма
18.10.2017 18:53

Земан вновь высказался об аннексии Крыма

Аннексия Крыма является незаконным, однако свершившимся фактом. Такое заявление сделал президент Чехии Милош Земан, сообщают РИА Новости.

"Порой меня критикуют за то, что я легитимизировал аннексию Крыма. Могу констатировать, что я в своих публичных выступлениях всегда называл эту аннексию противозаконной. В ПАСЕ я сказал только то, что не говорил никто из государственных деятелей, хотя это является правдой, что аннексия Крыма - это fait accompli, то есть свершившийся факт", - заявил глава чешского государства.

При этом он подчеркнул, свершившийся факт совсем не значит, что аннексия была легитимной.

"Пусть мне кто-нибудь скажет, я буду только рад - как вернуть Крым Украине? Когда мне кто-нибудь это скажет, я склонюсь перед ним, потому что это будет достойно Нобелевской премии", - отметил Земан.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Чешской Республики Милош Земан ранее заявил, что вопрос Крыма нужно решить с помощью выплат Украине. По словам чешского президента, он признает незаконность аннексии. Через некотрое время стало известно, что Министерство иностранных дел Украины готовит официальную реакцию на заявление Милоша Земана. По словам главы чешского государства, он не намерен просить прощения за свои высказывания по Крыму.

Теги материала: Земан, Крым, Россия, Украина
Новости СМИ2
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