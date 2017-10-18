Президент обсудит с нардепами вопрос создания Антикоррупционного суда

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с авторами законопроекта о создании Антикоррупционного суда. Об этом сообщил народный депутат Украины Мустафа Найем в эфире телеканала NewsOne .

По словам парламентария, встреча начнется около 19:00. Народные депутаты намерены узнать у президента сроки подачи в Верховную Раду проекта закона о создании Антикоррупционного суда.

"В 19:00 мы с авторами законопроекта и рядом народных депутатов пойдем к президенту, чтобы спросить простую вещь. Сейчас мяч на стороне президента. Президент должен внести законопроект об антикоррупционном суде", - заявил Найем.