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Митинг под Радой: активисты намерены идти к Порошенко
18.10.2017 16:59

Митинг под Радой: активисты намерены идти к Порошенко

Митингующие под зданием Верховной Рады Украины намерены в среду вечером, 18 октября, переместиться к Администрации президента. Об этом сообщил  народный депутат Украины Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"Сегодня вечером хотим сходить с народом к Порошенко, поинтересоваться, собирается ли он и дальше блокировать создание антикоррупционного суда и "посадку" своих друзей, или уже передумал. Придет много людей - ответ будет один. Мало - ответа вообще не будет. Здесь уже каждый голосует ногами", - написал нардеп.

В то же время бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский уточнил, что речь идет о митинге у АП. Активисты будут требовать от президента создать Антикоррупционный суд.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники правоохранительных органов изъяли в Киеве арсенал боеприпасов, которые должны были использовать во время акции протеста у здания Верховной Рады Украины.

Теги материала: Верховная Рада, акция протеста
Новости СМИ2
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