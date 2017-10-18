Нардепы рассмотрели почти 800 поправок к медицинской реформе

MIGnews.com.ua

Верховная Рада Украины в течение двух дней рассмотрели около 800 поправок к проекту закона №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств" (медицинской реформы), пишет РБК-Украина .

По полученным данным, парламентарии остановились на 788 поправке из 893. После этого председатель Верховной Рады Андрей Парубий принял решение закрыть утреннее заседание.

"Всем председателям комитетов я желаю плодотворной и успешной работы. Завтра должен быть обеспечен доступ всех народных депутатов... Утреннее заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым. Завтра в 10:00 жду всех в зале для продолжения нашей работы", - заявил спикер парламента.