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Украина разорвала соглашение с Россией о военном сотрудничестве
18.10.2017 13:58

Украина разорвала соглашение с Россией о военном сотрудничестве

Кабинет министров Украины отменил действие соглашения с Россией относительно сохранения специализации предприятий, которые принимают участие в производстве продукции военного назначения, пишет Интерфакс-Украина.

По полученным данным, украинское правительство приняло соответствующее решение на заседании.

Стоит отметить, что Украина и Россия подписали соглашение в 2000 году. В соответствии с документом страны должны сохранять производственную и научно-техническую специализацию предприятий и организаций, участвующих в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники.

Кроме того договор предусматривал, что стороны не будут продавать или передавать иностранным компаниям и международным организациям комплектующие, документацию и информацию, связанные с оборонной промышленностью, без предварительного согласия стороны, которая его поставила.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Кабинет министров Украины принял решение разорвать соглашение с Россией о взаимодействии при экспорте товаров военного назначения в третьи страны.

Теги материала: Кабинет Министров, Украина, Россия, соглашение, военная техника
Новости СМИ2
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