Гройсман о митинге под Радой: Это демонстрация жажды власти

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что на акции протеста под Верховной Радой Украины собрались два типа людей - жаждущие перемен и желающие заполучить власть. Об этом глава Кабинета министров Украины заявил во время заседания правительства, пишет Украинская правда .

"С одной стороны, это люди, которые пришли выразить свое убеждение в необходимости изменений, которые готовы тяжело трудиться над этими изменениями, а с другой - пришли и те, кто не собирается ничего делать. Они пытаются хорошими лозунгами прикрыть свою жажду власти и борьбу за нее. А хуже всего, что под этими лозунгами пытаются дестабилизировать ситуацию в стране в такое трудное время", - заявил украинский премьер.

Вместе с тем он выразил мнение, что изменения возможны только через общие обсуждения.

"Но общество должно дать четкую оценку тем, кто может приносить вред нашему государству", - резюмировал Гройсман.