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Гройсман: Украина полностью готова к зиме
18.10.2017 12:55

Гройсман: Украина полностью готова к зиме

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что энергосистема страны полностью готова к отопительному сезону 2017-2018 годов, пишет УНИАН.

По словам главы Кабинета министров, в межотопительный период энергосистему модернизировали, поэтому проблем при прохождении осенне-зимнего периода быть не должно,

Сегодня вся система энергетического обеспечения полностью готова к осенне-зимнему периоду. Как нам не мешали это сделать, но мы проводили модернизацию системы. Также мы развиваем атомную энергетику, которая, мы считаем, имеет большие перспективы, - заявил украинский премьер во время заседания правительства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на следующий отопительный сезон уже переназначены для 6,53 миллионов украинских семей.

Теги материала: Владимир Гройсман, отопительный сезон, зима, энергосистема
Новости СМИ2
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