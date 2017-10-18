Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Гройсман назвал количество семей, которым уже переназначили субсидии
18.10.2017 12:43

Гройсман назвал количество семей, которым уже переназначили субсидии

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на следующий   отопительный сезон уже переназначены для 6,53 миллионов украинских семей. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 18 октября.

"Уже переназначены для 6,53 миллионов украинских семей субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в следующем сезоне", - сказал он.

Кроме того, премьер-министр добавил, что он не видит оснований для повышения тарифов на тепло, горячую воду и другие коммунальные услуги.

"Я считаю, что это ответственность местной власти не допустить перерасхода, который может привести к росту тарифов", - указал Гройсман.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, ТЭЦ и Теплокомунэнерго имеют огромные долги перед НАК "Нафтогаз" в связи с тем, что правительство, в том числе премьер-министр Украины Владимир Гройсман, установило драконовскую цену на газ.

Теги материала: отопительный сезон, Владимир Гройсман, субсидии, тарифы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [2] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Гройсман о митинге под Радой: Это демонстрация жажды власти
Важное
Гройсман о митинге под Радой: Это демонстрация жажды власти
Гройсман: Украина полностью готова к зиме
Важное
Гройсман: Украина полностью готова к зиме
Кучеренко: В бюджете не хватает денег на субсидии еще до начала отопительного сезона
Важное
Эксклюзив  Кучеренко: В бюджете не хватает денег на субсидии еще до начала отопительного сезона
Рабинович: Правительство поставило 90% украинцев на паперть с протянутой рукой - и гордится этим
Важное
Рабинович: Правительство поставило 90% украинцев на паперть с протянутой рукой - и гордится этим
Гройсман сообщил, сколько будет выделено на оборону в 2018 году
Важное
Гройсман сообщил, сколько будет выделено на оборону в 2018 году
Гройсман назвал условия для вступления Украины в НАТО
Важное
Гройсман назвал условия для вступления Украины в НАТО

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
Эксклюзив  Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
18.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
17.10.2017
Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
Эксклюзив  Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
17.10.2017
Залищук: Скопление силовиков возле Рады говорит о страхе власти перед людьми
Эксклюзив  Залищук: Скопление силовиков возле Рады говорит о страхе власти перед людьми
17.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика