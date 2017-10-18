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Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки
18.10.2017 12:13

Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ 329/2017 от 17 октября 2017 года. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Данным указом президент уволил Игоря Разинкова с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины.

"Уволить Разинкова Игоря Прокоповича с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 9 октября, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому Павел Пашковский был уволен с должности заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Напомним, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны обратится к президенту Петру Порошенко с просьбой уволить главу Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко.

Теги материала: Петр Порошенко, Служба внешней разведки, заместитель, увольнение
Новости СМИ2
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