Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ 329/2017 от 17 октября 2017 года. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Данным указом президент уволил Игоря Разинкова с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины.

"Уволить Разинкова Игоря Прокоповича с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 9 октября, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому Павел Пашковский был уволен с должности заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Украины.