Курц заявил, что сохранит проевропейский курс Австрии

MIGnews.com.ua

Лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц пообещал сохранить проевропейский курс Австрии, пишет Корреспондент .

"Мне понятно, что Австрия должна играть важную роль в Европейском союзе, и, если мы проевропейские, нам следует не только отстаивать Европу, но и быть активным игроком в Европе", - заявил австрийский политик.

Стоит отметить, что во вторник, 19 октября, Себастьян Курц отправиться на саммит ЕС в Брюссель. Официально Австрию на мероприятии будет представлять еще действующий канцлер Кристиан Керн. В то же время у Курца запланирован ряд неофициальных встреч с руководством ЕС.