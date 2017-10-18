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Курц заявил, что сохранит проевропейский курс Австрии
18.10.2017 11:56

Курц заявил, что сохранит проевропейский курс Австрии

Лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц пообещал сохранить проевропейский курс Австрии, пишет Корреспондент.

"Мне понятно, что Австрия должна играть важную роль в Европейском союзе, и, если мы проевропейские, нам следует не только отстаивать Европу, но и быть активным игроком в Европе", - заявил австрийский политик.

Стоит отметить, что во вторник, 19 октября, Себастьян Курц отправиться на саммит ЕС в Брюссель. Официально Австрию на мероприятии будет представлять еще действующий канцлер Кристиан Керн. В то же время у Курца запланирован ряд неофициальных встреч с руководством ЕС.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, руководитель Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил о победе своей политической силы на парламентских выборах.

Теги материала: Австрия, Курц, саммит, Евросоюз
Новости СМИ2
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