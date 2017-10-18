Курц заявил, что сохранит проевропейский курс Австрии

Лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц пообещал сохранить проевропейский курс Австрии, пишет Корреспондент.
"Мне понятно, что Австрия должна играть важную роль в Европейском союзе, и, если мы проевропейские, нам следует не только отстаивать Европу, но и быть активным игроком в Европе", - заявил австрийский политик.
Стоит отметить, что во вторник, 19 октября, Себастьян Курц отправиться на саммит ЕС в Брюссель. Официально Австрию на мероприятии будет представлять еще действующий канцлер Кристиан Керн. В то же время у Курца запланирован ряд неофициальных встреч с руководством ЕС.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, руководитель Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил о победе своей политической силы на парламентских выборах.