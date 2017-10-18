Полковника Генштаба ВСУ задержали на взятке

Сотрудники военной прокуратуры Украины задержали одного из руководителей отдела Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила спикер главы Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
Полковник Вооруженных сил Украины потребовал от частного предприятия 3 000 долларов за разрешение на проведение эколого-геологического обследования территории воинской части, чтобы установить ячейки нефтехимического загрязнения и провести восстановительные работы.
"В настоящее время военной прокуратурой Дарницкого гарнизона проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении должностному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, проведение обысков, отстранение от должности", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Соломенский районный суд столицы Украины в рамках заседания избрал меру наказания заместителю главы Министерства обороны Украины Игорю Павловскому, которого обвиняют в растрате 149 миллионов гривен из государственного бюджета.