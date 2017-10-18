Полковника Генштаба ВСУ задержали на взятке

MIGnews.com.ua

Сотрудники военной прокуратуры Украины задержали одного из руководителей отдела Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила спикер главы Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Полковник Вооруженных сил Украины потребовал от частного предприятия 3 000 долларов за разрешение на проведение эколого-геологического обследования территории воинской части, чтобы установить ячейки нефтехимического загрязнения и провести восстановительные работы.

"В настоящее время военной прокуратурой Дарницкого гарнизона проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении должностному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, проведение обысков, отстранение от должности", - говорится в сообщении.