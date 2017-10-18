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В Кремле отреагировали на митинги в Киеве
18.10.2017 11:25

В Кремле отреагировали на митинги в Киеве

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российское правительство пристально следит за ситуацией в Украине, пишет Интерфакс.

По словам чиновника РФ, в настоящее время в Киеве наблюдается нестабильная ситуация.

"Мы наблюдаем за тем, что там происходит. Ситуация далека от стабильной", - заявил Песков.

Напомним, во вторник, 17 октября, под зданием Верховной Радой Украины началась акция протеста. Активисты выдвинули нынешнему украинскому правительству ряд требований, в частности, отмену депутатской неприкосновенности и создание Антикоррупционного суда.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 17 октября, руководитель Департамента коммуникаций Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что активисты применяли слезоточивый газ и бросали камни во время столкновений на Грушевского.

Теги материала: Россия, Дмитрий Песков, Киев, акция протеста
Новости СМИ2
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