В Кремле отреагировали на митинги в Киеве

MIGnews.com.ua

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российское правительство пристально следит за ситуацией в Украине, пишет Интерфакс.

По словам чиновника РФ, в настоящее время в Киеве наблюдается нестабильная ситуация.

"Мы наблюдаем за тем, что там происходит. Ситуация далека от стабильной", - заявил Песков.

Напомним, во вторник, 17 октября, под зданием Верховной Радой Украины началась акция протеста. Активисты выдвинули нынешнему украинскому правительству ряд требований, в частности, отмену депутатской неприкосновенности и создание Антикоррупционного суда.