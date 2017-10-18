Верховная Рада 18.10.17. ТРАНСЛЯЦИЯ

MIGnews.com.ua

В среду утром, 18 октября, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл пленарное заседание.

В сессионном зале зарегистрировались 307 народных депутатов.

Согласно повестке дня на сегодняшнем заседании парламентарии должны рассмотреть законопроекты по медицинской реформе.

В частности, во втором чтении нардепы рассмотрят законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств". Также в первом чтении будет рассмотрен законопроект №6604/6604-1 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения государственных финансовых гарантий оказания медицинских услуг и лекарственных средств".