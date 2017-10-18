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Верховная Рада 18.10.17. ТРАНСЛЯЦИЯ
18.10.2017 10:23

Верховная Рада 18.10.17. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж

В среду утром, 18 октября, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл пленарное заседание.

В сессионном зале зарегистрировались 307 народных депутатов.

Согласно повестке дня на сегодняшнем заседании парламентарии должны рассмотреть законопроекты по медицинской реформе.

В частности, во втором чтении нардепы рассмотрят законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств". Также в первом чтении будет рассмотрен законопроект №6604/6604-1 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения государственных финансовых гарантий оказания медицинских услуг и лекарственных средств". 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 17 октября, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий досрочно закрыл заседание Согласительного совета.

Теги материала: Верховная Рада, народные депутаты, реформа, медицина
Новости СМИ2
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