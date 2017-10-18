Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Гриневич о критике закона об образовании: Венгрия занялась предвыборной кампанией в Украине
18.10.2017 09:55

Гриневич о критике закона об образовании: Венгрия занялась предвыборной кампанией в Украине

Венгрия затратила значительные силы и ресурсы, чтобы распространять неправдивую информацию о языковой статье украинского закона "Об образовании". Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает пресс-служба ведомства.

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда Венгрия направляет значительные силы и ресурсы для распространения неправдивой информации о планах Украины относительно имплементации статьи 7", - сказала она.

Глава Министерства образования считает, что, таким образом Венгрия фактически проводит предвыборную кампанию на территории Украины.

"Украинцы, которые принадлежат к венгерскому меньшинству, голосуют на их выборах", - указала она.

Также Гриневич отметила, что политические мотивы не должны перечеркивать педагогические цели, включая необходимость улучшения качества образования и изучения государственного языка в школах национальных меньшинств.

Кроме того, она добавила, что важной задачей Украины является разъяснение европейским коллегам того, что путь, который предлагает государство, - это модель, которая уже функционирует в странах, входящих в состав Европейского союза.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, повестка дня на сессии Совета ассоциации Украина - ЕС согласовывается обеими сторонами. Поэтому вопрос о языках национальных меньшинств может появиться там только по согласованию с правительством Украины.

Теги материала: образование, закон, Минобразования, Венгрия, предвыборная кампания
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [4] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Посол о критике украинского закона об образовании: Сийярто просто готовится к выборам
Важное
Посол о критике украинского закона об образовании: Сийярто просто готовится к выборам
Польша выступила против пересмотра Ассоциации Украины с ЕС
Важное
Польша выступила против пересмотра Ассоциации Украины с ЕС
Сийярто: Украинский закон об образовании рассмотрят на саммите Ассоциации
Важное
Сийярто: Украинский закон об образовании рассмотрят на саммите Ассоциации
Посол: Польша солидарна с позицией Украины об изучении украинского языка
Важное
Посол: Польша солидарна с позицией Украины об изучении украинского языка
Климкин обсудил с румынскими парламентариями закон об образовании
Важное
Климкин обсудил с румынскими парламентариями закон об образовании
Беца: Румыния готова к конструктивному диалогу по образовательному закону
Важное
Беца: Румыния готова к конструктивному диалогу по образовательному закону

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
Эксклюзив  Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
18.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
17.10.2017
Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
Эксклюзив  Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
17.10.2017
Залищук: Скопление силовиков возле Рады говорит о страхе власти перед людьми
Эксклюзив  Залищук: Скопление силовиков возле Рады говорит о страхе власти перед людьми
17.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика