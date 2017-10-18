Гриневич о критике закона об образовании: Венгрия занялась предвыборной кампанией в Украине

Венгрия затратила значительные силы и ресурсы, чтобы распространять неправдивую информацию о языковой статье украинского закона "Об образовании". Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает пресс-служба ведомства.
"Сейчас мы находимся в ситуации, когда Венгрия направляет значительные силы и ресурсы для распространения неправдивой информации о планах Украины относительно имплементации статьи 7", - сказала она.
Глава Министерства образования считает, что, таким образом Венгрия фактически проводит предвыборную кампанию на территории Украины.
"Украинцы, которые принадлежат к венгерскому меньшинству, голосуют на их выборах", - указала она.
Также Гриневич отметила, что политические мотивы не должны перечеркивать педагогические цели, включая необходимость улучшения качества образования и изучения государственного языка в школах национальных меньшинств.
Кроме того, она добавила, что важной задачей Украины является разъяснение европейским коллегам того, что путь, который предлагает государство, - это модель, которая уже функционирует в странах, входящих в состав Европейского союза.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, повестка дня на сессии Совета ассоциации Украина - ЕС согласовывается обеими сторонами. Поэтому вопрос о языках национальных меньшинств может появиться там только по согласованию с правительством Украины.