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Митинг под Радой: активисты собрались у резиденции Порошенко
18.10.2017 09:35

Митинг под Радой: активисты собрались у резиденции Порошенко  Фоторепортаж

Участники акции протеста под Верховной Радой прибыли к частной резиденции президента Украины Петра Порошенко в селе Козин под Киевом. Об этом сообщил руководитель организации "Автомайдан" Сергей Коба на своей странице в Facebook.

"Войско тут, видимо, больше, чем в АТО. Пора собирать колонну. Все как и три года назад, они выводов не сделали, а мы уже знаем, как действовать", - отметил он.

Также присутствие большого количества силовиков и военной техники подтвердила народный депутат Виктория Войцицкая на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что много представителей правоохранительных органов в центре Киеве для обеспечения порядка, это нормально, добавив, что "хорошо, что день прошел без существенных эксцессов". В то же время народный депутат не понимает, зачем столько людей собрали у частной резиденции Порошенко.

"Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще и дорогу перекрыли на время? Здесь кого бояться? И это я только незначительную часть людей и техники сфотографировала", - уточнила она.

В свою очередь, силовики объяснили свое пребывание у резиденции проведением учений.

"Спросила у ребят, с чем связано такое огромное количество силовиков. Ответ был "прекрасным": проводятся учения", - добавила Войцицкая.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев сообщили, что правоохранители не будут нападать на митингующих.

Теги материала: Верховная Рада, митинг, Петр Порошенко, резиденция, фото
Новости СМИ2
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