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Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
18.10.2017 08:59

Эксклюзив  Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой

Руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев сообщили, что правоохранители не будут нападать на митингующих. Об этом сообщил народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев в комментарии телеканалу NewsOne.

"Около двух часов ночи большинство спецпредставителей силовых структур были отозваны. Оставались несколько представителей полиции вокруг парламента, вокруг лагеря, но до утра никаких вражеских действий не было. Если будут нападать на людей, то это поднимет тысячи, десятки тысяч человек. Если на нас нападут, нас станет больше и из мирного протеста действия перерастут в реальную борьбу", - сказал он, уточнив, что, в целом, ночь прошла спокойно и мирно.

Соболев уверен, что часть правительства знает и боится того, что если ситуация разрастется, ее невозможно будет остановить.

Также он отметил, что передача законопроекта в Конституционный суд является первым шагом к отмене депутатской неприкосновенности.

"Это решение имеет все шансы пройти уже завтра, 19 октября. Но самым большим вызовом для руководства государства является создание Антикоррупционного суда и за это придется бороться не только при помощи лагеря с палатками", - подчеркнул народный депутат.

Помимо этого, Соболев призвал украинцев при возможности приносить с собой бутерброды и теплый час.

"Я хочу ко всем обратиться, если есть возможность принести бутерброды, термос - это не помешает. Людям не хватает тепла и малюсенькой поддержки", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники правоохранительных органов пострадали в результате столкновений во время акций протеста, которые проходят в центре Киева.

Теги материала: Верховная Рада, митинг, Егор Соболев, Арсен Аваков, Сергей Князев, правоохранители, чай
Новости СМИ2
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