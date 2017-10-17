Украина и Мальта договорились о создании делового совета торговли и инвестиций

MIGnews.com.ua

Во вторник, 16 октября, Украина и Мальта договорились о создании украинско-мальтийского делового совета для активизации взаимной торговли и инвестиций, передает РБК-Украина .

Соответствующее соглашение о сотрудничестве сегодня подписали глава Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП) Геннадий Чижиков и глава ТПП Мальты Франк Фаруджа.

"Для улучшения прямых связей украинских и мальтийский предпринимателей ТПП Украины и Палата торговли, промышленности и предпринимательства Мальты подписали соглашение о создании украинско-мальтийского бизнес-совета. Мы уверены, что он будет содействовать активизации взаимной торговли и инвестиционной деятельности", - заявил Чижиков.

Сообщается, что согласно соглашению Украины и Мальты будут предоставляться информационно-консультативные услуги для украинских и мальтийских предпринимателей.