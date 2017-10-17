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Украина и Мальта договорились о создании делового совета торговли и инвестиций
17.10.2017 21:59

Украина и Мальта договорились о создании делового совета торговли и инвестиций

Во вторник, 16 октября, Украина и Мальта договорились о создании украинско-мальтийского делового совета для активизации взаимной торговли и инвестиций, передает РБК-Украина.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве сегодня подписали глава Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП) Геннадий Чижиков и глава ТПП Мальты Франк Фаруджа.

"Для улучшения прямых связей украинских и мальтийский предпринимателей ТПП Украины и Палата торговли, промышленности и предпринимательства Мальты подписали соглашение о создании украинско-мальтийского бизнес-совета. Мы уверены, что он будет содействовать активизации взаимной торговли и инвестиционной деятельности", - заявил Чижиков.

Сообщается, что согласно соглашению Украины и Мальты будут предоставляться информационно-консультативные услуги для украинских и мальтийских предпринимателей.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что международные резервы Национального банка Украины выросли до 19 миллиардов долларов.

Теги материала: Украина, Мальта, совет, торговля
Новости СМИ2
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