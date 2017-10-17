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Украина остается приоритетом во внешней политике США
17.10.2017 21:24

Украина остается приоритетом во внешней политике США

Во вторник, 16 октября, помощник Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Аарон Митчел во время встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком и послом Украины в США Валерием Чалым сообщил, что Украина остается приоритетом во внешней политике США, передает пресс-служба министерства.

Митчел также отметил, что Украине необходимо создать Антикоррупционный суд.

"Это одна из первых встреч А.Митчела с начала его работы в Государственном департаменте, что подтверждает приоритетность Украины среди 50 стран, за сотрудничество с которыми он ответственен", - говорится в сообщении.

Согласно словам Митчела, своей первый зарубежный визит в Украину он планирует совершить в ближайшее время. Также в украинском Минфине сообщили, что в тот же день Александр Данилюк провел встречу со Специальным советником президента США по вопросам глобальной экономики и финансов Мэтью Хаарсейгером и министром финансов США Стивеном Мнучином.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый встретился со специальным представителем США по вопросам Украины, послом Куртом Волкером.

Теги материала: Украина, США, политика, заявление
Новости СМИ2
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