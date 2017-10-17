Порошенко: Международные резервы НБУ выросли до $19 млрд

MIGnews.com.ua

Во вторник, 17 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что международные резервы Национального банка Украины выросли до 19 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба главы государства.

"В первые месяцы своего президентства я получил международные резервы НБУ на уровне ниже 5 млрд, а сегодня это уже более 19 млрд", - отметил Порошенко в ходе украинско-мальтийского бизнес-форума.

Кроме того, президент указал, что рост экономики был зафиксирован на уровне 2,3%, промышленный рост в январе-августе составил 25,4%, а рост капитальных инвестиций в январе-июне составил 22,5%.

"Возмещение НДС выросло на 16%, процедура возмещения НДС стала на 54% быстрее, правительственный долг по возмещению НДС снизился в 8 раз в сторону нуля... Когда меня избрали президентом дефицит, государственного монополиста в энергетике составлял примерно 10% ВВП, почти банкрот, но мы провели непопулярные реформы в секторе энергоэффективности и имеем нулевой дефицит", - резюмировал Порошенко.