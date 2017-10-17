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Тимошенко во время заседания назвала Ляшко "чихуахуа" и "бобиком"
17.10.2017 18:29

Тимошенко во время заседания назвала Ляшко "чихуахуа" и "бобиком"

Во вторник, 17 октября, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава Радикальной партии Олег Ляшко обменялись оскорбительными сравнениями, передает NewsOne.

Известно, что словесная перепалка между нардепами произошла на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Нардеп заявил, что Тимошенко вместе с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко якобы вывезла в офшоры 200 миллионов долларов.

Также, Ляшко обвинил лидера "Батькивщины" в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, который должен был бы вернуться в Украину и "предстать перед судом за 3 миллиарда украденных на нефтегазовых скважинах" средств.

В свою очередь, Тимошенко обвинила всех президентов Украины, в том числе Виктора Януковича, в попытках "унизить ее имя". Нардеп отметила, что было множество расследований в отношении нее, но "ничего категорически не нашли".

"Если Порошенко сейчас хочет со мной бороться, и если Порошенко хочет меня и мое имя политически унижать, пусть выходит самостоятельно против меня и борется, а не через своих чихуахуа. Надо просто президенту бороться своими руками, а не с помощью бобиков, которые тявкают по его указанию", - заявила  лидер "Батькивщины".

При этом, она подчеркнула, что в дальнейшем "будет служить Украине, несмотря на работающих на власть балаболов".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава всеукраинского объединения "Батькивщина" Юля Тимошенко хочет баллотироваться на пост президента Украины в ходе следующих выборов.

Теги материала: Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, конфликт
Новости СМИ2
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