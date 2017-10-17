Найем: Акция протеста будет продолжаться до выполнения всех заявленных требований

Народный депутат Украины Мустафа Найем заявил, что активисты, вышедшие во вторник, 17 октября, под Верховную Раду, будут там оставаться до выполнения их требований. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.
"Мы остаемся и будем добиваться выполнения наших требований столько, сколько потребуется", - отметил нардеп.
Также Найем сообщил о безрезультатности встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием.
"Плохие новости. Только что вышли от Андрея Парубия. Сегодня коалиция не выполнит ни одно из наших требований. Лидеры БПП и Народного фронта готовы включить в повестку дня четверга два из наших требования: отмену неприкосновенности и законы о выборах", - заявил Найем.
Кроме того он подчеркнул, что расценивает такие действия власти, как "лицемерие и провокация".
"В подавляющем большинстве те, кто сейчас стоят на улице и требуют политических реформ, являются сторонниками Уляны Супрун и медицинской реформы. Я лично за нее агитировал, отдам свой голос и сделаю все от меня зависящее, чтобы она была принята", - отметил политик.
Он напомнил, что президент Украины Петр Порошенко обещал внести в парламент закон об антикоррупционном суде еще в прошлом декабре.
"Они обещали отменить неприкосновенность двадцать лет. Сегодня все эти законы лежат в парламенте. Для их рассмотрения необходимо всего несколько часов. Но они сознательно доводят ситуацию до противостояния. Причина проста - страх. Им проще провоцировать на улице, чем сдержать свои обещания", - считает Найем.
По мнению депутата, подобные действия власти ведут в никуда. "Это путь в никуда и это то, чего они хотят. Нет выбора между реформами в политике и здравоохранении, между посадкой воров и улучшением здоровья людей. Это логика террористов, а не политиков. Необходимо делать и то, и другое", - убежден депутат.
Как сообщал MIGnews.com.ua, активисты начали устанавливать возле здания Верховной Рады Украины палатки.