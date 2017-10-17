Митинг под Радой: активисты уже установили 14 палаток

MIGnews.com.ua

Активисты начали устанавливать возле здания верховной Рады Украины палатки, пишет Интерфакс-Украина .

По состоянию на 17:30 митингующие успели поставить уже 14 палаток. В частности, стоят уже две большие 10-местные армейские палатки (находятся непосредственно на проезжей части на улице Грушевского) и 12 маленьких двухместных палаток (расположены между улицей и Мариинским парком).

Стоит отметить, что активисты продолжают установку. Также они призывают приносить продукты питания и теплую одежду для палаточного городка.