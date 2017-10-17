Ващиковский: Партнерство с Украиной - это ключевая задача внешней политики Польши

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский назвал партнерство с Украиной ключевой задачей внешней политики Польши. Об этом он заявил в интервью Rzeczpospolita.
"Правительство Польши глубоко убеждено, что для безопасности нашего континента незаменимой является европейская, политически и экономически стабильная Украина", - заявил глава польского внешнеполитического ведомства.
При этом он подчеркнул, что "беспокойное восточное соседство и последствия российской агрессии в Украине" подтверждают необходимость укрепления безопасности Польши и постоянной защиты права Украины на свободный выбор пути развития и на членство в международных альянсах.
Также было сказано, что правительство Польши воспринимает отношения с Украиной как шанс и не уходит от обсуждения сложных тем.
Кроме того, Ващиковский заявил о важности для польской стороны настоящих и глубоких реформ в Украине.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министерство иностранных дел Польши выступило против пересмотра Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.