Ващиковский: Партнерство с Украиной - это ключевая задача внешней политики Польши

MIGnews.com.ua

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский назвал партнерство с Украиной ключевой задачей внешней политики Польши. Об этом он заявил в интервью Rzeczpospolita .

"Правительство Польши глубоко убеждено, что для безопасности нашего континента незаменимой является европейская, политически и экономически стабильная Украина", - заявил глава польского внешнеполитического ведомства.

При этом он подчеркнул, что "беспокойное восточное соседство и последствия российской агрессии в Украине" подтверждают необходимость укрепления безопасности Польши и постоянной защиты права Украины на свободный выбор пути развития и на членство в международных альянсах.

Также было сказано, что правительство Польши воспринимает отношения с Украиной как шанс и не уходит от обсуждения сложных тем.

Кроме того, Ващиковский заявил о важности для польской стороны настоящих и глубоких реформ в Украине.