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Ващиковский: Партнерство с Украиной - это ключевая задача внешней политики Польши
17.10.2017 15:59

Ващиковский: Партнерство с Украиной - это ключевая задача внешней политики Польши

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский назвал партнерство с Украиной ключевой задачей внешней политики Польши. Об этом он заявил в интервью Rzeczpospolita.

"Правительство Польши глубоко убеждено, что для безопасности нашего континента незаменимой является европейская, политически и экономически стабильная Украина", - заявил глава польского внешнеполитического ведомства.

При этом он подчеркнул, что "беспокойное восточное соседство и последствия российской агрессии в Украине" подтверждают необходимость укрепления безопасности Польши и постоянной защиты права Украины на свободный выбор пути развития и на членство в международных альянсах.

Также было сказано, что правительство Польши воспринимает отношения с Украиной как шанс и не уходит от обсуждения сложных тем.

Кроме того, Ващиковский заявил о важности для польской стороны настоящих и глубоких реформ в Украине.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министерство иностранных дел Польши выступило против пересмотра Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Теги материала: Польша, Украина, МИД
Новости СМИ2
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