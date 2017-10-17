Гелетей и Парасюк прокомментировали стычку под Радой

MIGnews.com.ua

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что он не обращался в правоохранительные органы после инцидента с народным депутатом Украины Владимиром Парасюком.

"Я в любом случае ни с каким заявлением не обращался. Я не говорю, что есть телесные повреждения или порванная одежда, произошел неприятный инцидент. Ударов не было, был один толчок и его словоблудие", - заявил Гелетей в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом он подчеркнул, что Парасюк не наносил ему никаких ударов.

"Суть проблемы в том, что народный депутат Парасюк, его подход, его обвинения и все то, что произошло, произошло в связи с неадекватным поведением этого человека. Я хотел услышать от него те претензии не на камеру, а чтобы он объяснил, какие имеет претензии ко мне лично. Потому что он с собой взял человека, который снимал, такая заготовка была", - отметил Гелетей.

Парасюк же утверждает, что не трогал первым Валерия Гелетея.

"То, что случилось с Гелетеем, - это моя личная позиция. Я его первым не трогал. И, поверьте мне, я не переходил на личности. Господин Гелетей меня оскорбил, он хамски ко мне относился. Вот я ему и ответил. Во-первых, я к нему обращался на Вы, а он ко мне - на ты. Я с ним даже толком не знаком. Из-за этого человека сотни добровольцев погибли в Иловайском котле. Я к нему пренебрежительно отношусь. Такие люди, как он, должны находиться в местах лишения свободы", - заявил нардеп.