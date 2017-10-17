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Расмуссен объяснил, почему Украине нужно предоставить оружие
17.10.2017 14:58

Расмуссен объяснил, почему Украине нужно предоставить оружие

Конфликт на востоке Украины можно решить с помощью оружия, которое могут предоставить украинской стороне страны Запада. Такое заявление сделал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в статье издания The Globe and Mail.

Также Расмуссен считает, в зону конфликта на Донбассе нужно ввести миротворческий контингент ООН.

"Европа, Канада и США сейчас имеют возможность помочь политическому решению этой войны: во-первых, предоставив украинским военным оборонное оборудование и, во-вторых, развернув на Донбассе мощную миротворческую миссию ООН", - заявил Расмуссен.

При этом он подчеркнул, что Россия сама подала в Совет безопасности ООН предложение о размещении в Украине "голубых касок".

"Московский проект резолюции оказался типичным путинским блефом, что нарушает несколько принципов ООН, то есть является неприемлемым в действующем виде. Но вместо того чтобы отвергать его, Запад должен разоблачить блеф и превратить с помощью кнута и пряника московскую ловушку на окно для достижения мира", - отметил бывший генсек Альянса.

По его словам, вооружение Украины будет являтся кнутом, а снятие с Российской Федерации санкций - пряником.

"Если Россия выведет свои войска и восстановит суверенитет Украины, мы сможем предложить большое вознаграждение - облегчение санкционного режима. Это блюдо не подают частями: полное снятие санкций возможно только после полного выполнения Россией своих обязательств", - отметил Расмуссен.

Также он написал, заморозки конфликта на Донбассе можно избежать, если грамотно сформировать мандат миротворческой миссии.

"Совбез может избежать этого, проведя красные линии. Во-первых, настояв, что миссия будет размещаться вдоль всей российско-украинской границы, чтобы не превращать линию соприкосновения в новую де-факто границу. Во-вторых, миротворцы должны защищать население и инфраструктуру, а не только международных наблюдателей в этой зоне", - резюмировал Расмуссен.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в 2018 году на нужды Вооруженных сил Украины будет выделено приблизительно 84 миллиарда гривен

Теги материала: Расмуссен, Донбасс, конфликт, Украина, оружие, миротворцы
Новости СМИ2
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