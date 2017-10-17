Порошенко надеется на мирный характер акции протеста под Радой

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уважает право людей на мирный протест. Об этом глава украинского государства сообщил во время встречи с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Преко, пишет Интерфакс-Украина.
По словам президента, правоохранительные органы должны обеспечить мирный характер акции протеста под Верховной Радой.
"Я с пониманием отношусь к акции и с уважением к их участникам. Я требую обеспечить мирный характер акции… Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили трагические события 31 августа (2015 года, - ред.), которые привели к гибели четырех нацгвардейцев", - заявил Порошенко.
При этом подчеркнул, что наиболее важной задачей является мирный характер акции, который должны обеспечить как ее организаторы, так и правоохранители.
"Я надеюсь, что сегодняшние акции будут носить мирный характер, и они абсолютно спокойно завершаться и будут способствовать принятию, в том числе президентских законопроектов", - отметил Порошенко.
Как сообщал MIGnews.com.ua, бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили во время выступления на акции протеста под Верховной Радой призвал украинского президента Петра Порошенко уйти в отставку.