Порошенко надеется на мирный характер акции протеста под Радой

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уважает право людей на мирный протест. Об этом глава украинского государства сообщил во время встречи с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Преко, пишет Интерфакс-Украина .

По словам президента, правоохранительные органы должны обеспечить мирный характер акции протеста под Верховной Радой.

"Я с пониманием отношусь к акции и с уважением к их участникам. Я требую обеспечить мирный характер акции… Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили трагические события 31 августа (2015 года, - ред.), которые привели к гибели четырех нацгвардейцев", - заявил Порошенко.

При этом подчеркнул, что наиболее важной задачей является мирный характер акции, который должны обеспечить как ее организаторы, так и правоохранители.

"Я надеюсь, что сегодняшние акции будут носить мирный характер, и они абсолютно спокойно завершаться и будут способствовать принятию, в том числе президентских законопроектов", - отметил Порошенко.