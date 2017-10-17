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Саакашвили: Порошенко должен уйти
17.10.2017 13:32

Саакашвили: Порошенко должен уйти

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время выступления на акции протеста под Верховной Радой призвал украинского президента Петра Порошенко уйти в отставку.

"Если до конца дня эти люди не примут никакого решения во благо народа, мы должны будем подумать о наших следующих требованиях… Пока есть Порошенко - нет прогресса, нет борьбы с коррупцией. Пока есть Порошенко - будет нищета! Пока есть Порошенко - будет эмиграция", - заявил Саакашвили.

При этом он подчеркнул, что если глава украинского государства не услышит требования активистов, они будут вынуждены переместиться в другое место.

"Я призываю киевлян после работы приходить к нам сюда. Если не будет никаких решений во благо народа, Порошенко надо подумать, чтобы уйти со своего поста. У него еще есть время! Это не мой ультиматум, это мой совет", - отметил Саакашвили.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, лидер "Руху новых сил", бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили прибыл на митинг возле здания Верховной Рады Украины.

Теги материала: Михаил Саакашвили, Петр Порошенко, отставка
Новости СМИ2
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