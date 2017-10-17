Верховная Рада 17.10.17. ТРАНСЛЯЦИЯ

MIGnews.com.ua

Во вторник, 17 октября, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл заседание парламента.

В сессионном зале зарегистрировались 338 народных депутатов.

Стоит отметить, что во вторник, 17 октября, Верховная Рада Украины должна рассмотреть медицинскую реформу по полной процедуре.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко предложил депутатам Верховной Рады Украины внести изменения в Конституцию Украины касательно отмены депутатской неприкосновенности . Фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт", которые входят в состав коалиции, и депутатская группа "Воля народа" не поддержали решение включить в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады 17 октября проект закона о снятии депутатской неприкосновенности.