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Геращенко о срыве заседания в Раде: Политики перепутали работу депутата и стримера
17.10.2017 13:21

Геращенко о срыве заседания в Раде: Политики перепутали работу депутата и стримера

Ситуация, при которой народные депутаты срывают заседания, прикрываясь требованиями избирателей, является ненормальной. Об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Это ненормально, что коллеги месяцами не ходят на работу, путают работу депутата и стримера (я не видела такого ни в зале ПАСЕ, ни в одном европейском парламенте), планомерно срывают каждый день голосования, прикрываясь, что этого требуют люди. Люди делегировали нас работать. И я уверена, что взрослые, умные, интеллектуальные и интеллигентные люди всегда могут найти компромисс, если хотят. Если есть желание работать на страну ", - говорится в сообщении.

Геращенко указала, что в Раде есть всего две сессионные недели в месяц, четыре дня голосования - два вторника и четверг.

"И каждый раз эти дни планомерно срывают. Так блокируют трибуну, то миллион поправок, за которые голосуют даже сами оппозиционные фракции, то шашки, то вырванные микрофоны, то еще что-то. Сегодня на согласительный забежали и те, кто три предыдущие недели не был в Раде, не голосовал образовательную реформу и закон, где РФ определяется страной-агрессором, как октябрята прочитали свои речевки, обязательно вели стрим своих выступлений, как же без этого. Результат - сорвана Согласительная, крик, ор ", - добавила она.

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины уверена, что необходимо незамедлительно поставить в повестку дня законопроект об изменениях регламента работы парламента.

"Потому что это просто безобразие, когда роль комитетов нивелирована, когда главы комитетов не получили секунды слова озвучить видение комитетов по повестке дня", - заявила она.

Геращенко добавила, что вопрос касается не только изменения избирательных правил, но и правил работы, политической культуры.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий досрочно закрыл заседание Согласительного совета.

Теги материала: Верховная Рада, Ирина Геращенко, заседание, срыв
Новости СМИ2
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