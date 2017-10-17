Антикоррупционеры заявили о намерении блокировать парламентскую трибуну

MIGnews.com.ua

Инициаторы акции протеста под Верховной Радой Украины намерены блокировать трибуну парламента. Такое заявление сделала народный депутат от фракции БПП Светлана Залищук во время выступления на митинге, сообщает Украинская правда .

"В 13:00 начнется пленарное заседание. Стоим. Наши депутаты будут блокировать трибуну парламента, пока наши требования не будут услышаны", - заявила Залищук.

При этом она отметила, что осуждает инициативу президента Петра Порошенко отменить депутатскую неприкосновенность только с 2020 года.

"Это его сигнал соратникам, которые являются клиентами НАБУ: друзья, дела будут, но с вас неприкосновенность не снимут, и суда не будет", - заявила Залищук.