Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Порошенко поделился деталями переговоров с президентом Мальты
17.10.2017 13:04

Порошенко поделился деталями переговоров с президентом Мальты

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Преко продление санкций Европейского союза против Российской Федерации. Об этом сообщил глава украинского государства на своей странице в Facebook.

"Приятно констатировать, что Мальта как надежный двусторонний партнер, как государство-член Евросоюза становится ближе к Украине. Эта близость является не только символической, но и имеет практический смысл", - говорится в сообщении.

Также главы двух государств обговорили евроинтеграционные стремления Украины и торгово-экономическое взаимодействие.

"Спасибо, Госпожа Президент, за плодотворные переговоры", - добавил Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, четыре страны поддержали решение о продлении ограничительных мер в отношении Российской Федерации.

Теги материала: Украина, Мальта, президент, Петр Порошенко, Европейский Союз, санкции
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [23] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Порошенко надеется на мирный характер акции протеста под Радой
Важное
Порошенко надеется на мирный характер акции протеста под Радой
Саакашвили: Порошенко должен уйти
Важное
Саакашвили: Порошенко должен уйти
Посол о критике украинского закона об образовании: Сийярто просто готовится к выборам
Важное
Посол о критике украинского закона об образовании: Сийярто просто готовится к выборам
В центре Киева слышны взрывы
Важное
В центре Киева слышны взрывы
Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
Важное
Эксклюзив  Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
Порошенко внес законопроект об отмене депутатской неприкосновенности в Раду
Важное
Порошенко внес законопроект об отмене депутатской неприкосновенности в Раду

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
17.10.2017
Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
Эксклюзив  Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
17.10.2017
Залищук: Скопление силовиков возле Рады говорит о страхе власти перед людьми
Эксклюзив  Залищук: Скопление силовиков возле Рады говорит о страхе власти перед людьми
17.10.2017
Правоохранители ограничили въезд в Киев из-за митинга Саакашвили
Эксклюзив  Правоохранители ограничили въезд в Киев из-за митинга Саакашвили
17.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика