Порошенко поделился деталями переговоров с президентом Мальты

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Преко продление санкций Европейского союза против Российской Федерации. Об этом сообщил глава украинского государства на своей странице в Facebook.

"Приятно констатировать, что Мальта как надежный двусторонний партнер, как государство-член Евросоюза становится ближе к Украине. Эта близость является не только символической, но и имеет практический смысл", - говорится в сообщении.

Также главы двух государств обговорили евроинтеграционные стремления Украины и торгово-экономическое взаимодействие.

"Спасибо, Госпожа Президент, за плодотворные переговоры", - добавил Порошенко.