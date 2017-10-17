Саакашвили прибыл на митинг в центре Киева

MIGnews.com.ua

Лидер "Руху новых сил", бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили прибыл на митинг на Площадь Конституции возле здания Верховной Рады Украины, сообщает Интерфакс-Украина .

Стоит отметить, что Саакашвили в окружении нескольких десятков сторонников прошел рамки металлоискателей, которые установили на улице Грушевского. Активисты встретили его радостными возгласами.

Во время выступления политик заявил, что сегодняшняя акция протеста является началом большого пути. Саакашвили заверил, что он не сойдет с выбранного пути и попытается побороть коррупцию в Украине.

"Победа будет за нами", - заявил политик.