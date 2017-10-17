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Коалиция отказалась включать в повестку дня законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов
17.10.2017 12:18

Коалиция отказалась включать в повестку дня законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов

Фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт", которые входят в состав коалиции, и депутатская группа "Воля народа" не поддержали решение включить в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады 17 октября проект закона о снятии депутатской неприкосновенности, пишет РБК-Украина.

"Как минимум три фракции,"Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Воля народа", выступают за то, чтобы повестка дня оставалась неизменной и мы начали работу по медицинской реформе. Это более 226 голосов", - заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко предложил депутатам Верховной Рады Украины внести изменения в Конституцию Украины касательно отмены депутатской неприкосновенности.

Теги материала: Верховная Рада, коалиция, депутатская неприкосновенность, повестка дня
Новости СМИ2
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