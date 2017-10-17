Коалиция отказалась включать в повестку дня законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов

MIGnews.com.ua

Фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт", которые входят в состав коалиции, и депутатская группа "Воля народа" не поддержали решение включить в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады 17 октября проект закона о снятии депутатской неприкосновенности, пишет РБК-Украина .

"Как минимум три фракции,"Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Воля народа", выступают за то, чтобы повестка дня оставалась неизменной и мы начали работу по медицинской реформе. Это более 226 голосов", - заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов.