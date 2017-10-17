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Посол о критике украинского закона об образовании: Сийярто просто готовится к выборам
17.10.2017 12:13

Посол о критике украинского закона об образовании: Сийярто просто готовится к выборам

Повестка дня на сессии Совета ассоциации Украина - ЕС согласовывается обеими сторонами. Поэтому вопрос о языках национальных меньшинств может появиться там только по согласованию с правительством Украины.

Об этом заявил глава представительства Украины при Европейском союзе Николай Точицкий, сообщает Радио Свобода.

"Мы уверены, что закон "Об образовании" не представляет нарушений никаких международных обязательств, ни соответствующих конвенций Совета Европы, ни Соглашения об ассоциации. Именно поэтому мы и подали этот закон на рассмотрение Венецианской комиссии. Украина готова к конструктивному диалогу, зато венгерская сторона избрала путь шантажа и политизации", - сказал он, таким образом, прокомментировав заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

В то же время Точицкий считает, что политик "очевидно руководствуется предвыборным процессом, который начался в их стране".

"Это стало вопросом номер один для того, чтобы перенести внутренние проблемы на внешнее измерение. Я считаю, что это абсолютно нелегитимно", - подчеркнул он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, украинский закон об образовании нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС.

Теги материала: Украина, образование, Закон, Европейский союз, Венгрия, Сийярто, посол, критика
Новости СМИ2
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