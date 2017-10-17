Посол о критике украинского закона об образовании: Сийярто просто готовится к выборам

MIGnews.com.ua

Повестка дня на сессии Совета ассоциации Украина - ЕС согласовывается обеими сторонами. Поэтому вопрос о языках национальных меньшинств может появиться там только по согласованию с правительством Украины.

Об этом заявил глава представительства Украины при Европейском союзе Николай Точицкий, сообщает Радио Свобода .

"Мы уверены, что закон "Об образовании" не представляет нарушений никаких международных обязательств, ни соответствующих конвенций Совета Европы, ни Соглашения об ассоциации. Именно поэтому мы и подали этот закон на рассмотрение Венецианской комиссии. Украина готова к конструктивному диалогу, зато венгерская сторона избрала путь шантажа и политизации", - сказал он, таким образом, прокомментировав заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

В то же время Точицкий считает, что политик "очевидно руководствуется предвыборным процессом, который начался в их стране".

"Это стало вопросом номер один для того, чтобы перенести внутренние проблемы на внешнее измерение. Я считаю, что это абсолютно нелегитимно", - подчеркнул он.