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В центре Киева слышны взрывы
17.10.2017 11:58

В центре Киева слышны взрывы

Во вторник, 17 октября, у здания Верховной Рады Украины проходит митинг, пишет РБК-Украина.

По полученным данным, активисты слышали во время акции протеста около десяти звуков, похожих на взрывы.

В то же время в социальной сети Facebook появились сообщения, что в Мариинском парке были замечены пушки. Через некоторое время стало известно, что с их помощью приветствовали холостыми залпами президента Мальты, который прибыл в Киев.

Стоит отметить, что в настоящее время здание украинского парламента остается под усиленной охраной.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, движение по улицам в центре Киева будет перекрыто во вторник, 17 октября, из-за усиленных мер обеспечения общественной безопасности.

Теги материала: Киев, взрыв, пушка, Мальта, президент, приветствие
Новости СМИ2
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