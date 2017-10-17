В центре Киева слышны взрывы

MIGnews.com.ua

Во вторник, 17 октября, у здания Верховной Рады Украины проходит митинг, пишет РБК-Украина .

По полученным данным, активисты слышали во время акции протеста около десяти звуков, похожих на взрывы.

В то же время в социальной сети Facebook появились сообщения, что в Мариинском парке были замечены пушки. Через некоторое время стало известно, что с их помощью приветствовали холостыми залпами президента Мальты, который прибыл в Киев.

Стоит отметить, что в настоящее время здание украинского парламента остается под усиленной охраной.