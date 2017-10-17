Парубий приостановил заседание согласительного совета

MIGnews.com.ua

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий досрочно закрыл заседание Согласительного совета, пишет РБК-Украина .

"Я прекращаю заседание согласительного совета", - заявил спикер украинского парламента.

Стоит отметить, что во время заседания совета в зал вошли народные депутаты Егор Соболев, Виктор Чумак, Владимир Парасюк, Юрий Деревянко и другие. Парламентарии требовали немедленного включить в повестку дня законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, создании антикоррупционного суда и изменении избирательного законодательства.

После отказа политиков менять повестку дня заседания нардепы стали выкрикивать "выходите к людям", тем самым мешая выступать чсленам совета. Именно из-за этого Парубий и принял решение закрыть заседание согласительного совета.