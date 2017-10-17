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Парубий: Венецианская комиссия призвала отозвать проекты законов об антикоррупционном суде
17.10.2017 11:30

Парубий: Венецианская комиссия призвала отозвать проекты законов об антикоррупционном суде

Венецианская комиссия порекомендовала отозвать законопроекты о создании антикоррупционного суда, которые были зарегистрированы в Верховной Раде. Об этом заявил председатель парламента Андрей Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и глав комитетов.

"По состоянию на сегодня мы имеем экспертную оценку Венецианской комиссии, которая предусматривает отзыв народными депутатами законопроектов и предлагает, чтобы законопроект об антикоррупционном суде внес в парламент президент", - сказал он.

Парубий добавил, что Верховная Рада рассмотрит и примет решение об антикоррупционном суде после того, как соответствующий законопроект внесет президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что антикоррупционные палаты необходимо создать в судах, которые уже существуют, так как это ускорит процесс наказания коррупционеров.

Теги материала: Андрей Парубий, суд, законопроект, Верховная Рада, Венецианская комиссия
Новости СМИ2
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